LuckyFeed —
мультивертикальная партнерская сеть
Монетизируем ваш трафик по CPA, CPC и CPM моделям через независимые смарт-витрины
Что такое
смарт-витрина?
Смарт-витрина — это портал, состоящий из актуальных статей и умной системы монетизации. Каждому пользователю, зашедшему на витрину, показывается максимально релевантное рекламное объявление.
Смарт-витрина — это портал, состоящий из актуальных статей и умной системы монетизации.
Каждому пользователю, зашедшему на витрину, показывается максимально релевантное рекламное объявление.
После того, как вы начали лить трафик
Пользователь видит вашу рекламу
Кликает на нее и переходит на страницу витрины
Наши алгоритмы анализируют переход и подбирают самые релевантные объявления
Вы получаете максимальный доход с вашего трафика по CPA, CPC и CPM
Пользователь видит вашу рекламу
Кликает на нее и переходит на страницу витрины
Наши алгоритмы анализируют переход и подбирают самые релевантные объявления
Вы получаете максимальный доход с вашего трафика по CPA, CPC и CPM
Монетизация
Благодаря нашей смарт-системе вы получаете максимальный доход за счет использования сразу трех систем монетизации трафика
Наша команда долгое время сотрудничает с лучшими CPA-сетями и прямыми рекламодателями на рынке партнерского маркетинга. Мы имеем эксклюзивные условия и доступ к приватными офферам. Отдел монетизации ежедневно тестирует новые связки и добавляет в сплит новые офферы, а умный алгоритм автоматически оставляет только самые эффективные комбинации.
Наша партнерская сеть продает часть трафика за клики, так как не весь трафик можно эффективно монетизировать по CPA. Мы оцениваем, что эффективнее показать на конкретном рекламном месте. Если доходность от CPC будет выше, то объявления с этой моделью монетизации займут показ.
На наших витринах также есть реклама с оплатой за просмотры. Один из основных способов работы с СРМ — это видеореклама. На данный момент мы активно тестируем эту модель на наших витринах, чтобы найти ей лучшее применение и наиболее подходящие рекламные места.
Наша команда долгое время сотрудничает с лучшими CPA-сетями и прямыми рекламодателями на рынке партнерского маркетинга. Мы имеем эксклюзивные условия и доступ к приватными офферам. Отдел монетизации ежедневно тестирует новые связки и добавляет в сплит новые офферы, а умный алгоритм автоматически оставляет только самые эффективные комбинации.
Наша партнерская сеть продает часть трафика за клики, так как не весь трафик можно эффективно монетизировать по CPA. Мы оцениваем, что эффективнее показать на конкретном рекламном месте. Если доходность от CPC будет выше, то объявления с этой моделью монетизации займут показ.
На наших витринах также есть реклама с оплатой за просмотры. Один из основных способов работы с СРМ — это видеореклама. На данный момент мы активно тестируем эту модель на наших витринах, чтобы найти ей лучшее применение и наиболее подходящие рекламные места.
Максимальный доход с каждого перехода
Мы стараемся добиться наилучшей монетизации вашего трафика, а этого можно достичь только сочетанием разных моделей монетизации и постоянными сплит-тестами.
Наши витрины не зависят от одной партнерской программы или одной рекламной сети, мы работаем с лучшими представителями индустрии и отдаем трафик тем, кто показывает наилучшую доходность.Регистрируйся
Что мы делаем за вас?
Арбитражники, которые работают с такими вертикалями как Нутра, Дейтинг, Крипта и Финансы каждый день сталкиваются с различными проблемами: поиск офферов, тестирование связок, долгая модерация и бесконечные баны. При работе со смарт-витриной все эти проблемы обходят вас стороной.
Со смарт-витриной вы откроете для себя новый подход к арбитражу трафика. Запускайте рекламную кампанию, а все операционные задачи мы берем на себя! Долгое время витрины были доступны только для топовых арбитражников, но теперь этот способ монетизации доступен каждому!
Почему стоит лить трафик в LuckyFeed?
Ежедневное обновление списка статей
Мы каждый день мониторим различные ресурсы в поиске наиболее актуального и обсуждаемого контента.
RevShare 90%
Лучшие условия от наших партнеров, эффективные системы монетизации и высокие показатели конверсии — результат работы нашей команды. Мы не платим фиксированную ставку, мы делимся с вами нашей прибылью и отдаем 90% по RevShare.
Сбор и монетизация Push-базы
Наша витрина автоматически собирает push-базу пользователей персонально для каждого вебмастера. Мы самостоятельно монетизируем базу подписчиков, а вы получаете долгосрочный пассивный доход.
Автоматическая ротация рекламы и постоянное тестирование
Мы проделываем огромный объём работы по поиску лучших связок и способов монетизации вашего трафика, получаем лучшие условия от партнеров, а умная система ротации определяет лучшего из лучших.
Ежедневное обновление списка статей
Мы каждый день мониторим различные ресурсы в поиске наиболее актуального и обсуждаемого контента.
RevShare 90%
Лучшие условия от наших партнеров, эффективные системы монетизации и высокие показатели конверсии — результат работы нашей команды. Мы не платим фиксированную ставку, мы делимся с вами нашей прибылью и отдаем 90% по RevShare.
Сбор и монетизация Push-базы
Наша витрина автоматически собирает push-базу пользователей персонально для каждого вебмастера. Мы самостоятельно монетизируем базу подписчиков, а вы получаете долгосрочный пассивный доход.
Автоматическая ротация рекламы и постоянное тестирование
Мы проделываем огромный объём работы по поиску лучших связок и способов монетизации вашего трафика, получаем лучшие условия от партнеров, а умная система ротации определяет лучшего из лучших.
Источники трафика
Смарт-витрины подходят практически для всех источников трафика. Ниже пример EPC* нашего внутреннего медиа-баинга:
Смарт-витрины подходят практически для всех источников трафика. Ниже пример EPC нашего внутреннего медиа-баинга:
* Данные по РФ
Таргетированная реклама в соц.сетях
Контекстная реклама
Нативные рекламные сети
Таргетированная реклама в соц.сетях
Контекстная реклама
Нативные рекламные сети
Домонетизация
+10-15%
к вашему доходу
Наши смарт-витрины могут использоваться не только как способ основной монетизации, но и как вариант домонетизации вашего трафика.
Партнеры о нас
Плотно работаем с начала 2К20 года. Ребята стабильно шлют трафик, не поддаваясь влиянию внешних раздражителей - кошмарная пандемия абсолютно мимо нас прошла. Уровень сервиса - топовый, быстрая реакция, решения по нестандартным ситуациям принимаются в моменте, без бюрократии и волокиты. Ну а самое сладкое - напоследок, качество трафика с витрины наших друзей мы можем описать тремя буквами: VHQ
Казалось бы, витрины в партнерках уже отжили свое, а эффективно лить на них можно только если у тебя большой объем трафика. Но наши коллеги запустили проект LuckyFeed. Это смарт-витрина нового поколения. Мы используем ее в своей ПП для домонетизации трафика наших вебмастеров, но ее можно использовать и как способ основного дохода. Это новая вертикаль в арбитраже трафика, которую мы с гордостью хотим вам порекомендовать. Ведь в ней легко стартовать как новичку, так и масштабироваться профи, а это сейчас идеальный микс, которого требовал рынок не один год. И "ура" - это свершилось! Если абстрагироваться, что мы в одном холдинге и оценить проект в качестве рекламодателя, то стоит отметить, что качество трафика и его стабильность радуют день ото дня.
Работаем с LuckyFeed уже длительное время, и надеемся, в будущем также продолжим сотрудничество. Начинали со скромных по объемам тестов на Россию, сейчас же выходим на более масштабные проливы не только СНГ, но и буржа, Азии. Все вопросы решаются оперативно, ребята открыты к общению и обсуждению взаимовыгодных условий, что особенно ценно.
Сотрудничаем с LuckyFeed больше полугода и не планируем останавливаться! Найти команду с таким уровнем профессионализма сложно. В рамках любого обращения — быстро и конструктивно приходим к решению. Ребята всегда предоставляют трафик отличного качества с высоким апрувом и открыты к диалогу дабы найти самые выгодные условия для всех сторон.
Партнеры о нас
Плотно работаем с начала 2К20 года. Ребята стабильно шлют трафик, не поддаваясь влиянию внешних раздражителей - кошмарная пандемия абсолютно мимо нас прошла. Уровень сервиса - топовый, быстрая реакция, решения по нестандартным ситуациям принимаются в моменте, без бюрократии и волокиты. Ну а самое сладкое - напоследок, качество трафика с витрины наших друзей мы можем описать тремя буквами: VHQ
Казалось бы, витрины в партнерках уже отжили свое, а эффективно лить на них можно только если у тебя большой объем трафика. Но наши коллеги запустили проект LuckyFeed. Это смарт-витрина нового поколения. Мы используем ее в своей ПП для домонетизации трафика наших вебмастеров, но ее можно использовать и как способ основного дохода. Это новая вертикаль в арбитраже трафика, которую мы с гордостью хотим вам порекомендовать. Ведь в ней легко стартовать как новичку, так и масштабироваться профи, а это сейчас идеальный микс, которого требовал рынок не один год. И "ура" - это свершилось! Если абстрагироваться, что мы в одном холдинге и оценить проект в качестве рекламодателя, то стоит отметить, что качество трафика и его стабильность радуют день ото дня.
Работаем с LuckyFeed уже длительное время, и надеемся, в будущем также продолжим сотрудничество. Начинали со скромных по объемам тестов на Россию, сейчас же выходим на более масштабные проливы не только СНГ, но и буржа, Азии. Все вопросы решаются оперативно, ребята открыты к общению и обсуждению взаимовыгодных условий, что особенно ценно.
Сотрудничаем с LuckyFeed больше полугода и не планируем останавливаться! Найти команду с таким уровнем профессионализма сложно. В рамках любого обращения — быстро и конструктивно приходим к решению. Ребята всегда предоставляют трафик отличного качества с высоким апрувом и открыты к диалогу дабы найти самые выгодные условия для всех сторон.
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